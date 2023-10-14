‫مراسل المنار: مواقع الرادار ورويسات العلم وزبدين والسماقة ‫التابعة للاحتلال تتعرض لقصف مدفعي وصاروخي عنيف  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 16:18

‫مراسل المنار: مواقع الرادار ورويسات العلم وزبدين والسماقة ‫التابعة للاحتلال تتعرض لقصف مدفعي وصاروخي عنيف 

منذ 29 mins 14 October، 2023
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