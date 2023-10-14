بالصور | استهداف مركبة الإسعاف والطوارئ في محطة أنصار بالمديرية العامة للخدمات الطبية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 08:40

بالصور | استهداف مركبة الإسعاف والطوارئ في محطة أنصار بالمديرية العامة للخدمات الطبية

منذ 48 mins 14 October، 2023
الصحة الفلسطينية
عربي وإقليمي - فلسطين

اسعاف 1

اسعاف 2

اسعاف 3

المصدر: وكالات

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