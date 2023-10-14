الصحة في غزة: استشهاد 256 مواطناً من بينهم 20 طفلاً وإصابة 1788 مواطناً خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 14 2023 - 07:08

الصحة في غزة: استشهاد 256 مواطناً من بينهم 20 طفلاً وإصابة 1788 مواطناً خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 28 mins 14 October، 2023
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