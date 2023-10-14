طائرات الاحتلال تستهدف مناطق الأمن العام و الكرامة وأرض الشنطي في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 14 2023 - 07:08

طائرات الاحتلال تستهدف مناطق الأمن العام و الكرامة وأرض الشنطي في غزة

منذ 60 mins 14 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة