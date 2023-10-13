وزير الخارجية عبدالله بو حبيب: متضامنون مع اخواننا  ‫الفلسطينيين وندعو إلى فك الحصار وايصال المساعدات إلى قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2023 - 11:18

وزير الخارجية عبدالله بو حبيب: متضامنون مع اخواننا  ‫الفلسطينيين وندعو إلى فك الحصار وايصال المساعدات إلى قطاع غزة

منذ 6 mins 13 October، 2023
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