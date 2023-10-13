عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 13 تشرين الأول/أكتوبر 2023

العناوين

الأخبار:

– مهمة بلينكن: تهجير أبناء غزّة

– خطط بلدية وأهلية وحزبية للإيواء… الجنوبيون ليسوا وحدهم

– انتقام مسعور من الأسرى: عودة إلى وضع 1967

– مرّة أخرى… الإعلام الفرنسي لم يرَ فلسطين

– السيسي يرفض مغريات مالية لتوطين أبناء القطاع

– التغطية الدولية تتوسع لسحق حماس

البناء:

– اليوم حملة عربية عالمية لنصرة فلسطين… والعاروري يرد على حملة بلينكن

– نتنياهو يقدم حكومة الوحدة للكنيست… ولبيد: لم أشارك لان نتنياهو سبب الكارثة

– سفن بريطانية وحاملة طائرات أميركية ثانية لطمأنة الكيان والتجرؤ لاقتحام غزة

الجمهورية:

– الجنوب بين قواعد الإشتباك والتحذيرات

– نتنياهو: لمعاملة حماس مثل داعش

– جبهة الجنوب: لا داعي للهلع… مبدئيًا

اللواء:

– نتنياهو العاجز يحرض على «حماس».. وبايدن لولاية ثانية بدماء غزة

– بلينكن بـ«مهمّة دبلوماسية كيهودي».. ووزير الدفاع يتفقد حاملات الطائرات

– أمن الجنوب في عهدة الجيش وميقاتي لإنهاء مقاطعة الجلسات

النهار:

– إسرائيل تعتزم تفكيك حماس و أميركا لا تريد حربًا أوسع

– تشديد أميركي – فرنسي على منع تمدد الصراع إلى لبنان

– الحكومة تتضامن فلسطينياً وتلتزم الـ 1701… وتتحسب

– غارات إسرائيلية تعطّل مطاري حلب و دمشق تزامنا مع زيارة عبد اللهيان في المنطقة

الديار:

– «هلع» اسرائيلي يوتّر الحدود جنوبًا ومخاوف من سوء تقدير يشعل فتيل الحرب

– طهران تتحرك دبلوماسيًا وبلينكن لنتنياهو: اهتموا بغزة ونحن نهتم بحزب الله!

– «محاكاة» لادارة الكوارث اليوم لمواجهة المخاطر واعداد خطة طوارىء صحية

نداء الوطن:

– زيارة عبد اللهيان تأخّرت بسبب تعطيل إسرائيل الملاحة الجوّية في سوريا

– الحزب في مجلس الوزراء: يوجِّه ميقاتي ويحاسِب بو حبيب

– إسرائيل تستغل مأساة غزة و تشترط: الرهائن مقابل المساعدات

الاسرار

البناء:

– توقع خبراء عسكريون أن تطول الفترة التي يتمّ اعتماد التدمير الناري والقتل العشوائي ضد غزة مع الكلام المتواصل عن عملية برية كبرى قبل أن يتّضح ما إذا كانت العملية العسكرية البرية سوف تتم أم لا؟ لأن التعقيدات التي تحول دون العملية البرية وتتصل بالجهوزية المعنوية لجيش الاحتلال من جهة وما ينتظر هذا الجيش خلال العملية البرية في ضوء ما ظهر خلال المواجهات الأخيرة من جهة ثانية، ومحاولة تفادي انخراط حزب الله أو فهم حدود العمل العسكري الذي لا يؤدي إلى انخراطه من جهة ثالثة هي تعقيدات لا حلول قريبة لها.

– حذّر مصدر دبلوماسي من أن تدخل عوامل جديدة على المشهد إذا طال العدوان الوحشي على غزة، مشيرًا إلى ما يجري في الأردن ومصر، والخشية من ظهور شارع عربي يصعب تجاهله سواء من صانع القرار الأميركي أو من حكومات القاهرة وعمان، خصوصًا أن الموقف السعودي بدأ يشهد تبدلاً لصالح الوقوف مع العنوان الفلسطيني بعيدًا عن مفردات الدعوة لوقف التصعيد بصورة حيادية.

نداء الوطن:

ـ يشكو مواطنون من أنّ بعض مكاتب شركة «ألفا» تحصّل الفواتير على أساس سعر الدولار في السوق الموازية فيما يفترض أن يكون وفق سعر صيرفة.

ـ يُلاحظ أنّ رئيس تيار سياسي بارز لم يصدر أي موقف تضامني مع أبناء غزة إزاء الحرب التي يتعرضون لها.

ـ يقال إنّ شخصيات شيعية زارت مرجعاً رسمياً مهماً وقالت أمامه بصريح العبارة «إنّ ودائعنا ضاعت، ولا يمكن بالتالي المخاطرة بما تبقى لنا من منازل ومصالح»، في إشارة إلى الخشية من الانخراط في الحرب العسكرية.



الجمهورية:

ـ توقف مراقبون عند توقيت قصف اسرائيل مدارج مطارَي دمشق وحلب قبيل موعد وصول وزير الخارجية الإيرانية إلى سوريا، ما اضطرّه إلى العودة

ـ اكد مسؤول فلسطيني كبير انه يتوقع اجتياحًا إسرائيليًا لغزة بهدف محو ما لحق بالإسرائيليين من إهانة سياسية وعسكرية وأمنية.

ـ توقف دبلوماسيون غربيون عند المواقف الصارمة لمسؤول روحي في لبنان من موضوع الهجوم على غزة

اللواء:

– يتردد أن نقطة الإلتقاء المشتركة خلال اتصال بين مسؤولين كبيرين في المنطقة تتعلق بوقف النار أولاً..

– تستطلع سفيرة دولة كبرى مواقف الشخصيات الفاعلة من احتمالات تطور الوضع جنوباً.

– يجري التكتم على الوضعية المالية للبلد، لتوفير تمويل الرواتب والاحتياجات الرئيسية في العام المقبل.

النهار:

ـ يعاني أحد أبرز فنادق العاصمة من أزمة خانقة تجلت في الأيام الماضية على خلفية حرب غزة والمخاوف في لبنان، ما أدى الى خفض عملية الأشغال وتقليص دوام الموظفين.

ـ يختصر وزير سابق الوضع بالآتي: عندما تتكلم اميركا. ويشيرالى ان كلام الرئيس بايدن رسم الأطر المحددة للحرب الدائرة في غزة وقد وصلت الى كل المعنيين في الداخل والخارج.

ـ لم تطرح على طاولة مجلس الوزراء دعوة وزير الشباب والرياضة الى عقد مؤتمر وطني للبحث في حل المشكلات اللبنانية المصيرية .

المصدر: صحف