ازدواجية المعايير الغربية امام العدوان الصهيوني على غزة.. – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 23:04

ازدواجية المعايير الغربية امام العدوان الصهيوني على غزة..

منذ 28 mins 12 October، 2023
غزة
تقارير مصورة - فلسطين

ازدواجيةُ المعاييرِ الغربية في اوضحِ صورِها مع العدوانِ الوحشي على قطاع غزة.

المصدر: قناة المنار

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