زوارق الاحتلال تشن عدة غارات غرب مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2023 - 04:40

زوارق الاحتلال تشن عدة غارات غرب مدينة خانيونس

منذ 28 mins 12 October، 2023
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