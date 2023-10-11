وزارة الداخلية في غزة: تعرض منطقة قيزان النجار بخان يونس لقصف مكثف من طائرات العدو الاسرائيلي استهدف منازل المواطنين ودمر الطرق – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 01:14

وزارة الداخلية في غزة: تعرض منطقة قيزان النجار بخان يونس لقصف مكثف من طائرات العدو الاسرائيلي استهدف منازل المواطنين ودمر الطرق

منذ 6 mins 11 October، 2023
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