إطلاق نار يستهدف قوات العدو الاسرائيلي خلال مواجهات في بلدة حوسان جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 11 2023 - 01:14

إطلاق نار يستهدف قوات العدو الاسرائيلي خلال مواجهات في بلدة حوسان جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة

منذ 2 ساعة 10 October، 2023
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