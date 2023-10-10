البيت الابيض: نرسل حاملة الطائرات الى الشرق الاوسط كرسالة ردع لدول ثالثة وجهات غير حكومية قد ترغب بتوسيع التصعيد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 10 2023 - 23:44

البيت الابيض: نرسل حاملة الطائرات الى الشرق الاوسط كرسالة ردع لدول ثالثة وجهات غير حكومية قد ترغب بتوسيع التصعيد

منذ 21 mins 10 October، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة