نادي الأسـير: قوات القمع اقتحمت كافة الأقسام في سجن (عوفر) وشرعت بعمليات تفتيش وتنكيل في غرف الأسرى إلى جانب الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها إدارة السجن على مدار الثلاثة أيام الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 22:10

نادي الأسـير: قوات القمع اقتحمت كافة الأقسام في سجن (عوفر) وشرعت بعمليات تفتيش وتنكيل في غرف الأسرى إلى جانب الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها إدارة السجن على مدار الثلاثة أيام الماضية

منذ 1 ساعة 10 October، 2023
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