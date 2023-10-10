جيش الإحتلال ينشر أسماء 38 قتيلاً في صفوفه ليرتفع العدد  ‫المعلن عنه إلى 114 منذ بدء معركة “طوفان الأقصى” – موقع قناة المنار – لبنان
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October 10 2023 - 08:26

جيش الإحتلال ينشر أسماء 38 قتيلاً في صفوفه ليرتفع العدد  ‫المعلن عنه إلى 114 منذ بدء معركة “طوفان الأقصى”

منذ 1 ساعة 10 October، 2023
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