عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 10 تشرين الأول/أكتوبر 2023

العناوين:

الأخبار:

– شمشون في غزة

– حرب إبادة ضد المدنيين والمقاومة صامدة

– العدو يدخل حزب الله في المعركة و يستجير بأميركا

البناء

– الاحتلال مدعوماً من أميركا والغرب إلى مذبحة شاملة في غزة تقتل الآلاف وتدمر البيوت

– المقاومة تقاتل خارج غزة وتطلق صواريخها على عمق الكيان… وتستعدّ لتغيير قواعد الاشتباك

– الحدود اللبنانيّة أمام تصعيد يهدّد بالانزلاق إلى الحرب مع استهداف مواقع للمقاومة وارتقاء 3 شهداء

الديار

– الموجات الارتداديّة لـ«طوفان الأقصى» تصل الجنوب… و«إسرائيل» تلامس «الخطوط الحمراء»

– حزب الله يبدأ الردّ بقصف مُتدحرج لقواعد عسكريّة… ولن يسمحَ بتعديل «قواعد الاشتباك»

– واشنطن تمارس الضغوط وتهوّل على لبنان… ميقاتي يسعى الى تمرير التمديد لقائد الجيش

النهار

– “إسرائيل” تخنق غزة وتغرقها بالدماء وتستدعي 300 الف جندي إحتياط

– تصعيد خطير يقرب الجنوب من المواجهة المفتوحة

– اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين انطلقت في مراكش وسط التحديات العالمية المتنامية

الجمهورية

– المنطقة على فوهة بركان

– غزة تحت التدمير والحصار

– قرقعة السلاح للحرب أم للصفقة؟

اللواء

– الجنوب على خط النار.. وحزب الله ينعى 3 شهداء

– ميقاتي يدرس دعوة الحكومة للإجتماع.. وجنبلاط لضبط الوضع

– وهل تستحق إسرائيل الموت من أجلها؟

نداء الوطن

– لبنان ينزلق نحو الحرب.. وغطاء غربي لإسرائيل يشمل الجنوب

– 10 أسباب إقتصادية تجعل لبنان عاجزًا عن تحمّل تبعات حرب جديدة

الاسرار:

البناء:

– قال مصدر في الحشد الشعبي العراقي إن بيان المرجعية الصادر عن المرجع السيد علي السيستاني الذي يحمّل القادرين على نصرة الشعب الفلسطيني بوجه العدوان الصهيوني ويقصّرون مسؤولية شرعية ويعلن تكليف كل من يقدر على تقديم المساعدة بكل أشكالها لوقف العدوان، فإن قيادات الحشد الشعبي بات لديها الضوء الأخضر للمشاركة في المواجهة الدائرة في فلسطين.

– قال مسؤول أمنيّ في لبنان إن السلوك المدروس والحذر على الحدود بين المقاومة وجيش الاحتلال لم يمنع تفادي التدحرج نحو مواجهة مباشرة بسبب عجز القيادات الميدانية في جيش الاحتلال عن احتواء الأوضاع وارتكابهم أخطاء ناتجة عن الشعور بالخزي بعد معارك غزة، ربما تكون سبباً لتوسيع المقاومة مستوى انخراطها بسرعة أقوى مما كان مخططاً له، وهذا يفتح احتمال الانفجار الكبير.

الجمهورية:

ـ استقال ما يقارب الـ 23 قنصلا في سفارات تابعة لدولة أوروبية إحتجاجا ً على سياسات رئيسها، في قضية حساسة جداً.

ـ قالت تقارير ديبلوماسية إن إجراءات أمنية ولوجستية وإدارية جمدت في دولة عربية بعدما كانت على وشك التنفيذ نتيجة فشل المفاوضات.

ـ جمّدت المساعي المبذولة لترتيب البيت الداخلي في قيادة روحية ونقل عن مسؤول قوله قد ينتخب رئيس الجمهورية قبل الحلّ.

اللواء:

– تدقِّق مخابرات دولية بمعلومات عن دور الصحراء بالسماح لحركات المقاومة في فلسطين بالحصول على أسلحة ثقيلة ومتقدمة تمتلكها فقط الجيوش..

– تعهد قيادي حزبي بنقل أمين لرسالة بعث بها مسؤول رسمي لقيادي رفيع..

– اتخذت حاكمية مصرف لبنان إجراءات، لم تشأ الكشف عنها للحؤول دون تدهور سعر صرف الدولار في السوق السوداء إذا حصلت مفاجآت عسكرية غير متوقعة..

النهار:

ـ لاقى بيان مرجعية دينية تعليقًا على الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية ترحيبًا كبيرًا في صفوف مكوّن بيئته وخارجها.

ـ الديبلوماسي الأميركي السابق ديفيد هيل أجل زيارته الى بيروت بعد تحديد مواعيد له مع شخصيات لبنانية.

ـ حذر مسؤول في وزارة الحرب الأميركية الاثنين حزب الله من مغبة اتخاذ قرار خاطئ بفتح جبهة ثانية مع إسرائيل في خضم تصديها لهجمات حركة حماس في قطاع غزة.

نداء الوطن:

ـ تبيّن لعدد من السفراء الأجانب أنّه لا ضمانات جدية لضبط الوضع الأمني والعسكري في الجنوب اللبناني.

ـ أبدت مراجع سياسية ودينية شمالية امتعاضاً من تعيين عضوين في المجلس الشرعي الأعلى هما في الأصل مفتييا (عكار وطرابلس)، وعدم الأخذ في الإعتبار تمثيل عائلات ومرجعيات المنطقة والمعروفة بدعمها لدار الفتوى.

ـ يتردد أنّ أحد المدراء العامين لا يزال يراعي في عمله مصالح «التيار الوطني الحر».

المصدر: صحف