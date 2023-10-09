مواكبة | مواجهات في الضفة مع قوات الاحتلال تزامنا مع طوفان الاقصى

استشهد 8 فلسطينيين خلال الـ 12 ساعة الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة برصاص قوات الاحتلال، وفجر وصباح اليوم الإثنين، استشهد فتى متأثرا بإصابته في مخيم قلنديا، بينما استشهد شاب بنيران الاحتلال في الخليل.

مصادر محلية استهـداف معسكر بيت إيل شمال رام الله بعبوة محلية الصنع

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء برصاص الاحتلال في مواجهات قلنديا مساء أمس إلى 4، وذلك بعد استشهاد الفتى آدم الجولاني 16 عاما متأثرا بإصابته.

واستشهد 6 شبان، الأحد، وأُصيب آخرون بإصابات حرجة، برصاص قوات الاحتلال ، خلال مواجهات اندلعت في مناطق متفرقة بالضفة.

قوات الاحتلال تعتقل الشيخ مهند أبو رومي من منزله في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة

وفجر اليوم الإثنين، أطلقت قوات الاحتلال النار على سائق جرافة وصل إلى حاجز في البلدة القديمة بالخليل، بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس ، ووصل سائق جرافة إلى حاجز على مدخل حارة جابر في البلدة القديمة بالخليل من منطقة زاد الحصين، بعد إزالة متاريس حجرية يضعها الاحتلال قبل أن يتم إطلاق النار عليه بشكل كثيف، حيث أعلن عن استشهاده.

جانب من الاشتباك المسلح بين مقاومــين وقوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا

قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر بأريحا

جانب من الاشتباكات التي اندلعت خلال اقتحام مدينة طولكرم

كما شنت قوات الاحتلال، حملة اعتقالات بمحافظة نابلس طالت أكثر من 10 مواطنين، أفرجت عن عدد منهم لاحقًا ، وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قبلان جنوب نابلس، وداهمت عددًا من المنازل، واعتقلت سبعة مواطنين، واقتادتهم إلى معسكر حوارة.

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس

قوات كبيرة من جيش الاحتـلال تقتـحم مخيم شعفاط بالقدس

كما اقتحمت بلدة عقربا جنوب نابلس، واعتقلت الشقيقين عبد اللطيف ومجدي خاطر ، واقتحمت قوات الاحتلال الجبل الشمالي بمدينة نابلس، واعتقلت الشاب ماهر القريّب عقب مداهمة منزله.

وتأتي المواجهات وعمليات إطلاق النار في الضفة الغربية التي شهدت تصاعدا كبيرا منذ أمس الأحد، استجابةً لدعوة المقاومة الفلسطينية بدعم عملية “طوفان الأقصى” التي انطلقت فجر السبت، وأوقعت مئات القتلى والجرحى والأسرى في صفوف الاحتلال.

المصدر: وكالات