اعلام العدو : اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال قرب مفرق شاعر هنيغف في غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 9 2023 - 09:28

اعلام العدو : اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال قرب مفرق شاعر هنيغف في غلاف غزة

منذ 32 mins 9 October، 2023
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