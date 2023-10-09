اللواء سلامي: انتهى زمن غطرسة إسرائيل وواشنطن لم يعد باستطاعتها إنقاذها

أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أن زمن غطرسة إسرائيل انتهى.

وفي تصريح له في محافظة همدان غربي ايران، قال اللواء سلامي “لم يعد بإمكان إسرائیل أن تعربد كما في السابق وانتهى زمن غطرستها”.

وتابع قائلا: “انتهى زمن الاحتلال والاعتداء والفلسطينيون ادخلوا الرعب في قلوب الصهاينة وباتوا يلاحقونهم ويأسرونهم ويدافعون عن حقوقهم بكل فخر واعتزاز”.

وأردف قائد الحرس الثوري الإيراني بالقول: “إسرائيل الجديدة باتت ذليلة وضعيفة وهي نحو الزوال وحتى الأمريكان لم يعد باستطاعتهم تقديم شيء لها وإنقاذها”.

وفي وقت سابق، أكد رئيس أركان القوات المسلحة الإيراني اللواء محمد باقري، أن “عملية طوفان الأقصى حولت كابوس انهيار الكيان الصهيوني إلى الواقع، وأثبتت أن جهود يائسة، مثل العرض السخيف لعملية التطبيع، لن تكون قادرة على منع انهيار بيت العنكبوت”.

وأضاف “لقد أبرز المقاومون الفلسطينيون في هذه العملية المفاجئة مشاهد رائعة من المقاومة.. إن الشعب الفلسطيني المظلوم، بعد عدة عقود من القمع، والآن بدعم من جيل الشباب المتحفز والمعتمد على الإسلام وفي ظل الثقة بالوعد الإلهي، حصل على قوة كبيرة أذهلت المحللين والاستراتيجيين العسكريين في العالم”.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أجرى اتصالين هاتفيين مع كل من رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة.

وأطلقت “حماس” فجر السبت 7 تشرين الأول / أكتوبر عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد الكيان المحتل ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

المصدر: وكالة يونيوز