‫كتائب القسام: 5 زوارق محملة بمقاتلي الكوماندوس تمكنت من  ‫تنفيذ عملية إبرار ناجحة والسيطرة على مناطق في عسقلان  – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2023 - 13:32

‫كتائب القسام: 5 زوارق محملة بمقاتلي الكوماندوس تمكنت من  ‫تنفيذ عملية إبرار ناجحة والسيطرة على مناطق في عسقلان 

منذ 31 mins 8 October، 2023
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