طوفان الاقصى | بورصة تل أبيب تتراجع 6 %

تراجعت بورصة تل أبيب، صباح اليوم الأحد، مع بدء التداولات، بأكثر من 4%، في ظل استمرار طوفان الاقصى حيث انخفض مؤشر “تل أبيب – 35” بنسبة 4.3%، ومؤشر “تل أبيب – 125” كذلك خسر 4.5%.

وأبرز الأسهم التي طرأ عليها انخفاض هي؛ سهم “بوعليم” يهبط 5.9%، “لئومي” 6.4%، “ديليك” يخسر 7.8%، “مزراحي طفاحوت” 5.3%، سهم “ديسكونت” يخسر 6% من قيمته.

كما هبط مؤشر البنوك بأكثر من 7% ومؤشر النفط والغاز يهبط 8% .

وجددت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الأحد، إطلاق الصواريخ على مستوطنات “غلاف غزة”، في اليوم الثاني لـ”طوفان الأقصى”، فيما نفذ الطيران الحربي الصهيوني، غارات مكثفة على قطاع غزة، طالت مواقع مدنية .

المصدر: اعلام العدو