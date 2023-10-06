إدانات عربية ودولية للاعتداء الإرهابي في حمص

تلقى وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان طلب فيه نقل إدانة الرئيس السيد إبراهيم رئيسي الى الرئيس بشار الأسد، إثر الاعتداء الإرهابي الآثم على المحتفين بتخريج دفعة جديدة من العسكريين. كما أدان الرئيس الإيراني القوى والدول التي تدعم الإرهاب وتقدم له المعدات المتطورة لارتكاب جرائمها.

كما قدم الرئيس رئيسي تعازيه الحارة بفقدان كوكبة من المدنيين والعسكريين وذلك للرئيس الأسد ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية، مؤكداً أن هؤلاء الشهداء لن تذهب دماؤهم هدراً.

وقدم وزير الخارجية الإيراني تعازيه أيضاً إلى شعب وحكومة سورية بهذا المصاب الجلل، وإدانة الشعب الإيراني لهذه الاعتداءات الإجرامية التي تقف خلفها دول معروفة بعدائها للشعوب بما يتناقض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لمكافحة الإرهاب.

وعبر الدكتور المقداد عن شكر سورية والرئيس الأسد لفخامة الرئيس رئيسي وإدانته الفورية لهذا العمل الإجرامي والجبان، وأكد أن سورية وإيران ستمضيان قدماً في مكافحة الإرهاب والتصدي لداعميه والدول التي تقف خلفه.

وأدان المتحدث باسم وزارة خارجية ايران ناصر كنعاني بشدة الهجوم الإرهابي وأعرب عن تعازيه لحكومة وجيش وشعب الجمهورية العربية السورية الصديقة والشقيقة ولأسر الشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وحمل كنعاني الداعمين الأجانب للجماعات الإرهابية مسؤولية هذا الحادث المأساوي، مطالبا المؤسسات الدولية المسؤولة، وفي مقدمتها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القيام بمسؤولياته في هذا الشأن.

حزب الله

تقدم حزب الله من سيادة الرئيس بشار الاسد رئيس الجمهورية العربية السورية ومن الجيش ‏السورى قيادة وضباطا وجنودا ومن الشعب السوري الشقيق، باسمى ايات العزاء واصدق مشاعر ‏المواساة والحزن بالشهداء العسكريين والمدنيين في حفل التخرج في الكلية الحربية في حمص، بفعل ‏الجريمة الارهابية المُدانة التي ارتكبتها عصابات الحقد والتكفير والارهاب.

وأكد حزب الله في بيان، ان هذه الجريمة النكراء والمُدانة تؤكد مرة اخرى على طبيعة المعركة المتواصلة منذ اكثر من عقد ‏مع الجماعات الارهابية ومشغليها الاقليميين والدوليين، وعلى خطورة المؤامرة الكونية المستمرة ‏ضد سوريا وشعبها الصامد، والتي تعود مجددا بدعم خارجي صريح الى ممارسة ادوارها الاجرامية، ‏كلما عادت الحياة في سوريا الى طبيعتها، وكلما تنعم الشعب السوري بالامن والاستقرار، وذلك ‏بموازاة العقوبات الظالمة التي تزيد في معاناة الشعب على كافة المستويات.

واكد حزب الله وقوفه التام والتزامه القاطع الى جانب القيادة والجيش والشعب السوري في هذه المعركة، وقال “‏وكلنا ثقة ان هذه المأساة المفجعة لن تفت في عضد سوريا بل ستزيدها قوة وصلابة وعزيمة على ‏المواجهة والانتصار والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة شعبها العزيز”.

وسأل حزب الله الله تعالى ان يمن ‏بالرحمة على الشهداء الابرار وعلى الجرحى بالشفاء العاجل وعلى عائلاتهم بالصبر والمواساة.

أنصار الله

واستنكر المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية بشدة العمل الإجرامي الذي أقدمت عليه التنظيمات الإرهابية المدعومة من أمريكا وكيان الاحتلال الإسرائيلي قائلاً: إن “أمريكا وسلطات الاحتلال تقفان خلف كل المؤامرات الخبيثة التي تستهدف سورية وأمنها واستقرارها نتيجة مواقفها المناصرة لقضايا الأمة المركزية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واصطفافها مع محور المقاومة، ورفضها للتطبيع مع الكيان الغاصب”.