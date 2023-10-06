إدانات عربية ودولية للاعتداء الإرهابي في حمص

تلقى وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان طلب فيه نقل إدانة الرئيس السيد إبراهيم رئيسي الى الرئيس بشار الأسد، إثر الاعتداء الإرهابي الآثم على المحتفين بتخريج دفعة جديدة من العسكريين. كما أدان الرئيس الإيراني القوى والدول التي تدعم الإرهاب وتقدم له المعدات المتطورة لارتكاب جرائمها.
كما قدم الرئيس رئيسي تعازيه الحارة بفقدان كوكبة من المدنيين والعسكريين وذلك للرئيس الأسد ولحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية، مؤكداً أن هؤلاء الشهداء لن تذهب دماؤهم هدراً.
وقدم وزير الخارجية الإيراني تعازيه أيضاً إلى شعب وحكومة سورية بهذا المصاب الجلل، وإدانة الشعب الإيراني لهذه الاعتداءات الإجرامية التي تقف خلفها دول معروفة بعدائها للشعوب بما يتناقض مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لمكافحة الإرهاب.
وعبر الدكتور المقداد عن شكر سورية والرئيس الأسد لفخامة الرئيس رئيسي وإدانته الفورية لهذا العمل الإجرامي والجبان، وأكد أن سورية وإيران ستمضيان قدماً في مكافحة الإرهاب والتصدي لداعميه والدول التي تقف خلفه.
وأدان المتحدث باسم وزارة خارجية ايران ناصر كنعاني بشدة الهجوم الإرهابي وأعرب عن تعازيه لحكومة وجيش وشعب الجمهورية العربية السورية الصديقة والشقيقة ولأسر الشهداء، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وحمل كنعاني الداعمين الأجانب للجماعات الإرهابية مسؤولية هذا الحادث المأساوي، مطالبا المؤسسات الدولية المسؤولة، وفي مقدمتها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القيام بمسؤولياته في هذا الشأن.
حزب الله
تقدم حزب الله من سيادة الرئيس بشار الاسد رئيس الجمهورية العربية السورية ومن الجيش السورى قيادة وضباطا وجنودا ومن الشعب السوري الشقيق، باسمى ايات العزاء واصدق مشاعر المواساة والحزن بالشهداء العسكريين والمدنيين في حفل التخرج في الكلية الحربية في حمص، بفعل الجريمة الارهابية المُدانة التي ارتكبتها عصابات الحقد والتكفير والارهاب.
وأكد حزب الله في بيان، ان هذه الجريمة النكراء والمُدانة تؤكد مرة اخرى على طبيعة المعركة المتواصلة منذ اكثر من عقد مع الجماعات الارهابية ومشغليها الاقليميين والدوليين، وعلى خطورة المؤامرة الكونية المستمرة ضد سوريا وشعبها الصامد، والتي تعود مجددا بدعم خارجي صريح الى ممارسة ادوارها الاجرامية، كلما عادت الحياة في سوريا الى طبيعتها، وكلما تنعم الشعب السوري بالامن والاستقرار، وذلك بموازاة العقوبات الظالمة التي تزيد في معاناة الشعب على كافة المستويات.
واكد حزب الله وقوفه التام والتزامه القاطع الى جانب القيادة والجيش والشعب السوري في هذه المعركة، وقال “وكلنا ثقة ان هذه المأساة المفجعة لن تفت في عضد سوريا بل ستزيدها قوة وصلابة وعزيمة على المواجهة والانتصار والحفاظ على وحدة سوريا وسلامة شعبها العزيز”.
وسأل حزب الله الله تعالى ان يمن بالرحمة على الشهداء الابرار وعلى الجرحى بالشفاء العاجل وعلى عائلاتهم بالصبر والمواساة.
أنصار الله
واستنكر المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية بشدة العمل الإجرامي الذي أقدمت عليه التنظيمات الإرهابية المدعومة من أمريكا وكيان الاحتلال الإسرائيلي قائلاً: إن “أمريكا وسلطات الاحتلال تقفان خلف كل المؤامرات الخبيثة التي تستهدف سورية وأمنها واستقرارها نتيجة مواقفها المناصرة لقضايا الأمة المركزية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واصطفافها مع محور المقاومة، ورفضها للتطبيع مع الكيان الغاصب”.
فنزويلا
وأدانت الحكومة الفنزويلية بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الفنزويلية فإن الحكومة الفنزويلية أعربت عن تعازيها لأسر الشهداء، متمنية بأن يعم السلام المطلق ربوع سورية سريعاً.
وأضاف البيان أن فنزويلا ترفض هذه الاعتداءات التي تتسبب بالحزن للشعب السوري وتترك تأثيرها على العديد من العائلات السورية.
سلطنة عمان
وأدانت وزارة الخارجية في سلطنة عمان الاعتداء الإرهابي الذي استهدف اليوم حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: إن “وزارة الخارجية تعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة للجمهورية العربية السورية الشقيقة ولذوي الضحايا في الهجوم الذي استهدف حفل تخريج طلبة الكلية الحربية في مدينة حمص، وعن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.
وأكدت الوزارة موقف سلطنة عمان الثابت في إدانة العنف والإرهاب بكل أشكاله.
الإمارات
من جهتها أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية في مدينة حمص.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن وزارة الخارجية الإماراتية قولها في بيان اليوم: إن “دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية”.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
حركة الجهاد
بدورها أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الاعتداء الإرهابي وأعربت الحركة في بيان عن”ثقتها التامة بأن سورية قادرة دوماً على إحباط كل المخططات التي تستهدف النيل من وحدتها وصلابتها حول مواقفها الداعمة للمقاومة، وأنها ستبقى عصية على الرضوخ لكل الضغوط، وسداً منيعاً في مواجهه كل المؤامرات التي تستهدف وحدة الشعب والأرض”.
كما تقدمت الحركة من الشعب السوري، ومن الحكومة والقيادة السورية، بأحر التعازي بشهداء العدوان الغادر والآثم الذي استهدف الكلية الحربية في حمص داعية الرحمة للشهداء، والشفاء العاجل للجرحى.
الجبهة الشعبية
وأدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي وأعربت الجبهة في بيان” عن تضامنها ووقوفها الكامل إلى جانب الشعب السوري وجيشه، في الجهود المستمرة لتطهير سورية من بقايا الإرهاب واستمرار الدفاع عن سيادة سورية ووحدة أراضيها”.
وقالت الجبهة: “إن المساعي الأمريكية والغربية مستمرة في مد أياديها الإرهابية على الأراضي السورية بعد فشل المؤامرات التي حاكتها مراراً، سعياً منها للنيل من سورية وجيشها وشعبها، مشددة على أن سورية التي أفشلت تلك المؤامرات قادرة على مواجهة كل آلات الإرهاب الموجهة ضدها”.
منظمة حزب البعث في هنغاريا
وأدانت منظمة حزب البعث العربي الإشتراكي في هنغاريا ومنتدى من أجل سورية الاعتداء الإرهابي الذي استهدف اليوم حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص.
وقالت المنظمة في بيان إن “هذا العمل الإجرامي الجبان من صنع التنظيمات الإرهابية وداعميها، ويأتي بسبب فشل مشروعهم في إخضاع سورية” مؤكدة أن” هذه الجريمة لن تنال من صمود وعزيمة سورية بل ستزيدها يقيناً بالنصر”.
المركز العربي الأوروبي للسياسات
وفي بيان مماثل استنكر المركز العربي الأوروبي للسياسات وتعزيز القدرات في بروكسل الجريمة التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية بالتعاون مع الكيان الصهيوني المجرم وداعميه قائلاً: إن “هذه الجريمة البشعة تؤكد إصرار كيان الاحتلال وأمريكا على مواصلة مسارهما في تمكين الإرهاب ومواصلة الاعتداء على الشعب السوري وسرقة ثرواته”.
وطالب المركز بعقد اجتماع طارىء لمجلس الأمن الدولي لإدانة هذه الجريمة والمطالبة بطرد قوات الاحتلال الأمريكي من الأراضي السورية، مشيراً إلى أن الصمت الدولي والأممي والعربي إزاء هذه الجريمة يعتبر رضاً وتجرداً من الإنسانية والأخلاق وانفصاماً عن أبسط الشرائع الدولية والدينية.
الاتحاد الوطني لطلبة سورية – فرع مصر
من جهته أدان الاتحاد الوطني لطلبة سورية – فرع مصر الهجوم الإرهابي الذي نفذته مجموعات الظلام والوحشية الإرهابية بطائرة مسيرة وقال: إن “هذا العمل الإرهابي غير المسبوق جريمة ضد الإنسانية وهو عمل مدان في جميع الشرائع السماوية والقوانين الإنسانية، ولا بد للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إدانة هذه الجرائم الوحشية، ووقف مجازر المجموعات الإرهابية والدول الداعمة لها”.
وأضاف الاتحاد في بيانه: إنه عار على الإنسانية الصمت إزاء هذا الهجوم الإرهابي، وليس مقبولاً الإفلات من العقاب، فاستهداف الأبرياء وترهيب السوريين جريمة حرب تضاف إلى جرائمهم النكراء على مدار السنوات الماضية، مجدداً التأكيد على أن سورية ستبقى بصمود شعبها وبسالة جيشها وحكمة قائدها عصية على كل المتآمرين.
حزب البعث في اليمن
من جهته أدان حزب البعث العربي الاشتراكي في اليمن بشدة الاعتداء الإرهابي، وقال الأمين القطري المساعد للحزب الدكتور خالد السبئي في بيان إن:”هذا الاعتداء الإرهابي يعبر عن حقد الإرهابيين ومموليهم بعد فشل مشروعهم بالنيل من سورية المقاومة التي انتصرت على الإرهاب وداعميه عسكرياً وسياسياً واقتصادياً بفضل قيادتها الحكيمة”، مجدداً التأكيد على الوقوف إلى جانب سورية حتى تحقيق النصر الكبير”.
الحزب القومي الاجتماعي في اليمن
وفي السياق نفسه أدان الحزب القومي الاجتماعي في اليمن بشدة الاعتداء الإرهابي الذي أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين والعسكريين، مؤكداً تضامنه الكامل مع القيادة السورية في تصديها للإرهاب وتجفيف منابعه.