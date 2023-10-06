عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الجمعة 06-10-2023

العناوين:

صحيفة الأخبار

– مجزرة الضباط: سوريا عائدة إلى الحرب؟

– نادي القضاة يشكو “قمع” وزير العدل إلى الاتحاد الدولي: حرب قضائية في توقيت خاطئ

– هوكشتين أرجأ عودته و”تل أبيب” غاضبة من فضح المفاوضات! هل تراجع العدوّ عن عرض إخلاء الغجر؟

– برنامج تطوير المناهج: هكذا “سُرقت” عشرات ملايين الدولارات

صحيفة البناء

– الحكومة تتهرّب من صدق التوجه نحو سورية ومواجهة الضغط الغربي وضبط المفوضية والجمعيات

– أحداث أمنية متنقلة تتحوّل إلى صدامات مع سوريين… وفي الدورة إشكال كبير ليلًا… وتدخّل للجيش

– مجزرة إرهابية تستهدف حفل تخريج ضباط الكلية الحربية السورية في حمص… وعشرات الشهداء

صحيفة اللواء

– ارتدادات قاسية على لبنان لاحتدام المواجهات الدموية في سوريا

– إجراءات لإعادة فتح سفارة الإمارات في بيروت.. قائد الجيش: وحدنا نتصدى لموجات النزوح

– من المسؤول عن فوضى النزوح..؟

– سياسات ترفع الإنتاجية

صحيفة الديار

– طرح بريطاني مفخخ أمنيًا في ملف النزوح… الجيش يردّ ميدانيًا وعون يُساجل “التيار”!

– المبادرة القطرية تتعثر وتحرك لسفراء “الخماسية”… لا رئيس قبل الانتخابات الأميركية؟

– الكباش بين نادي القضاة ووزير العدل يهدّد بأزمة قضائية… رفع الدعم عن الطحين قريبًا

صحيفة الجمهورية

– لبنان يترنح بين الرئاسة والنزوح

– بن زايد: نريد أن نرى لبنان قويًا متماسكًا

– ليلة القبض على غاز لبنان

– أزمتان متلازمتان تتطلبان الحل السياسي في لبنان وسوريا!

– أحزمة ناسفة على طريق بعبدا

صحيفة النهار

– بن زايد لميقاتي: نريد لبنان قويًا فاعلًا

– مفوّضية اللاجئين لـ”النهار”: الداتا لم تُسلّم بعد والمفاوضات الجارية تقنية

– مئة قتيل في الكلية الحربية بحمص… ودمشق تتعهد الرد

– أوروبا غير قادرة في أوكرانيا على تعويض التمويل الأميركي

– أنقرة شنّت غارات في سوريا ولا تستبعد عملًا بريًا

الأسرار :

صحيفة البناء

خفايا

– قال مسؤول أمني إن المشكلة الأخطر التي كشفها ملف النازحين السوريين ليست كيفية ما يتصل بالموقف من عودتهم في الداخل والخارج رغم أهمية هذا الجانب، لأن الأخطر هو في تنازل الدولة اللبنانية بخلاف تركيا والأردن عن مسؤوليتها السيادية في إدارة ملف النزوح بما يتصل بالتوثيق والمعلومات ومنح التراخيص والأوراق الثبوتية والإدارة المباشرة للخدمات والمساعدات وإخضاع النازحين للقوانين حيث فقط في لبنان الدولة لا تعلم إلا ما تريد الجهات الدولية والجمعيات المموّلة من الخارج إبلاغها به والإدارة تتم كلياً من خارج الدولة وتقوم دولة داخل الدولة هي مفوضيّة اللاجئين وملحقاتها من الجمعيات.

كواليس

– قال مصدر دبلوماسي إنّ ما لفت انتباهه تعرُّض تركيا وسورية لتفجيرين متلاحقين استهدفا مواقع حساسة بما يبدو أنه رسائل موجعة أرادت جهة دولية توجيهها إما طلباً لردود أفعال غاضبة تؤدي إلى التورط في اتهامات ومواجهات خاطئة تنجر اليها الدولتان أو تعطيل مبادرات سياسية جدية بينهما أو لفتح مسار تفاوضيّ من صاحب الرسائل مع الدولتين بدلاً من التفاوض بينهما.

صحيفة اللواء

همس

– لا يزال موفد عربي يأمل بإحداث خرق، وهو ينتظر إشارة إقليمية من دولة معنية بجملة ملفات من بينها لبنان.

غمز

– يواجه وزير سيادي إحراجاً في مقاربته مواضيع ضاغطة في وزارته، مع تزايد التناقض حول معالجتها، بين قوى معنية مباشرة.

لغز

– لم يشفِ كلام قيادي حزبي كبير، في مناسبة مضت، فريق “خلية الأزمة” من حليف مدعوم من قبله للرئاسة، بانتظار جلاء الصورة.

صحيفة الجمهورية

– وصف مرجع سياسي نتيجة حوار مستمر بين جهتين سياسيتين بأنها تحت الصفر.

– تبيّن أن وسيطًا إقليميًا طرح أكثر من فكرة وإسم على أكثر من فريق سياسي.

– كشف مسؤول أن لا أحد سيتخذ خطوات حازمة في موضوع حساس خوفاً من إغضاب المجتمع الدولي.

صحيفة النهار

– تستعد أسواق بيروت لنهضة جديدة بعدما تم الاتفاق مع عشرات أصحاب المحال ووكلاء العلامات التجارية العالمية على إعادة افتتاح محالهم في وقت قريب وستظهر أولى البشائر في كانون الأول المقبل.

– عُلم أن رئيس حزب وكتلة نيابية سيزور قريباً عاصمة كبرى بدعوة من وزير خارجيتها، وأُعدّت له سلسلة لقاءات تكريمية.

المصدر: صحف