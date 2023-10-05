لا مواعيد للودريان والخليفي في بيروت.. – موقع قناة المنار – لبنان
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October 5 2023 - 22:44

لا مواعيد للودريان والخليفي في بيروت..

منذ 3 ساعة 5 October، 2023
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لبنان

لا مواعيد بعدُ للودريان والخليفي في بيروت ، وزيارةٌ مرتقبةٌ لسفراء الدول الخمس الى الرئيس بري.

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