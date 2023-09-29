تقرير مصور | الموفد القطري يقلص خيارات الاسماء ولقاء الرياض يقلص الوقت – موقع قناة المنار – لبنان
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September 29 2023 - 20:30

تقرير مصور | الموفد القطري يقلص خيارات الاسماء ولقاء الرياض يقلص الوقت

منذ 17 mins 29 September، 2023
لبنان

رئاسيا ، الموفد القطري يقلص الاسماء المرشحة للرئاسة ولقاء الرياض يقلص الوقت أمام الفرنسيين

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