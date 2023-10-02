عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الإثنين 02-10-2023

العناوين:

صحيفة الأخبار

ـ انتخابات «الشرعي»… نهاية الأُحاديّة

ـ دكانة إرنست أند يونغ دقّقت في دكانة سلامة: اعتمدنا معايير سلامة لا المعايير الدولية

ـ ابن سلمان يطبّع: فلسطين أخيراً

ـ الياس الديري… «زيّان» لم يعد يُجيب

صحيفة البناء

ـ تفجير انتحاري في أنقرة… وحزب العمال يتبنى… وأردوغان يلوح بالعملية العسكرية

ـ الموفد القطري يعرض مقايضة سحب ترشيح فرنجية بسحب ترشيح قائد الجيش

ـ حردان في احتفال «القومي» بـ 1000 منتمٍ جديد: قانون الانتخاب سبب الفراغ الرئاسي

صحيفة الجمهورية

ـ المجتمع الدولي: لا عودة للنازحين

ـ تحولات كبرى ولبنان ليس بمنأى عنها

ـ «قصة» القرار السياسي بوقف المضاربة على الليرة

ـ هل تنجح قطر في تزكية الخيار الثالث؟

ـ بوحبيب لـ»الجمهورية»: ندرس البدائل لعودة النازحين

صحيفة اللواء

ـ رئيس «الخيار الثالث» يدق ابواب بعبدا

ـ الاحتلال ينقل سعدات إلى سجن “نفحة”

ـ هجوم انتحاري لـ«الكردستاني» في أنقرة وأردوغان يتوعَّد

صحيفة الديار

ـ لبنان في «نفق رئاسي طويل»… الحراك الفرنسي ــ القطري «دون بركة»… فهل يتوسّع الى «الخماسيّة» بكاملها؟

ـ «عين الحلوة» أمام اختبار تسليم المطلوبين

ـ إنتخابات سلسة لـ«الشرعي الإسلامي الأعلى»… والرياض تلملم صفوف السنّة

صحيفة النهار

ـ الموفد القطري يستكمل جولته هذا الأسبوع وسط ترقب اجندة لودريان

ـ جلسة لجنة المال تدقق في قانونية الانفاق من حساب السحب الخاص

ـ هجوم بقنبلة في أنقرة و”العمال الكردستاني” يعلن مسؤوليته

ـ بايدن يعلن عن اتفاق مع الجمهوريين في شأن المساعدات لأوكرانيا

الاسرار:

صحيفة البناء

ـ كواليس

قال مسؤول عراقي بارز إن كلام رئيس الحكومة عن عدم الحاجة لبقاء القوات الأميركية في العراق هو نتاج مناقشات مشتركة مع الأميركيين جرت في واشنطن خلال الأسبوع الماضي على مستوى وزراء الدفاع وكبار العسكريين، كانت وجهتها التمهيد للإعلان نهاية العام عن تنفيذ المهمة والانسحاب من العراق وسورية ضمناً، ولم يستبعد أن تكون الرغبة الأميركية في سياق حملة الرئيس جو بايدن الانتخابية وتسهيل التفاوض مع إيران أو نتيجة له.

ـ خفايا

قال دبلوماسي سابق إنه في سياق نقاشاته حول الاستحقاق الرئاسي اللبناني سأل دبلوماسية أميركية بارزة عن المرشح المفضل لدى واشنطن، وعما إذا كان قائد الجيش فأجابت أن كل الترشيحات الحالية لها مهمة واحدة وهي إسقاط ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية وعندها يبدأ التفاوض على الملفات العالقة، خصوصاً التهدئة الحدودية وبعد الاتفاق يمكن لأي اسم يضمن التفاهمات أن يكون رئيساً ويعود الأمر بين اثنين فرنجية وقائد الجيش.

صحيفة الجمهورية

ـ قال سفير دولة غربية إن الخطورة في لبنان ليست من الوضع الأمني لأن القوى الأمنية اللبنانية جاهزة دائماً بل من الإنهيار المالي.

ـ قال نائب حزبي إن العلاقة مع رئيس تيار سياسي بلغت حداً لم يعد في الإمكان العودة بها الى سابق عهدها.

ـ وصف مسؤولون مؤسسات ناشطة في لبنان خصوصاً في ملف النازحين، بـ»الكوليرا» التي تهدّد الهوية اللبنانية في صلب وجودها.

صحيفة اللواء

ـ همس

أبلغ الموفد القطري القيادات التي التقاها بأنه يتحرك ضمن فترة زمنية محددة لإنجاز المهمة المكَلَّف بها، وسيتحمل الفرقاء اللبنانيون المعرقلون مسؤوليتهم وما يترتب عليها من إجراءات من عواصم القرار الدولي!

ـ لغز

أدت إنتخابات أعضاء المجلس الشرعي في بيروت والمناطق إلى عملية خلط أوراق واسعة في التحالفات وعلاقات التنسيق بين مرجعيات روحية وقضائية ورجال دين ستظهر نتائجها في أداء المجلس الجديد!

صحيفة النهار

ـ مخطط خطير

تلقى مرجع أمني تقريراً خطيراً يفيد بوجود مخطط لدى جماعات أصولية إرهابية لتفجير أعمدة قلعة بعلبك لكونها رمزاً وثنياً ولتوجيه رسالة مباشرة إلى “حزب الله” في عقر داره.

ـ سفراء الدول الخماسية في جولة على مرجعيات سياسية

عُلم أن سفراء دول الخماسية يلتقون مرجعيات سياسية لاستمزاج آرائهم ومواقفهم ونقلها إلى دولهم، والسؤال المطروح: لماذا تقبلون بهذا المرشح وليس ذاك؟

ـ توقيف دعم بعض الجمعيات بسبب الشغور الرئاسي

يلاحظ أن دولاً أوروبية ومؤسسات أممية وإنسانية أوقفت بشكل نهائي دعمها لبعض الجمعيات، والمراجعون منها يتلقون إجابة واحدة: سنعاود الاتصال بكم بعد انتخاب الرئيس، ونحن نراقب وضع بلدكم وبعدها لكل حادث حديث.

ـ هذا العام الدراسي أشبه بقنابل موقوتة مالياً!

يؤكد أكثر من مطّلع على ما يحيط بالقطاع التعليمي الرسمي أن هذا العام سيكون أشبه بقنابل موقوتة مالياً، إلى أعداد التلامذة السوريين ومعاناة المعلمين.

المصدر: صحف