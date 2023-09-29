بلدية الغبيري: البدء بالكشف على محال وورش السوريين للتثبت من حيازتها التراخيص

أعلنت بلدية الغبيري في بيان الجمعة انها “الشرطة البلدية باشرت إجراءات الكشف على كافة المحال والمؤسسات والشركات وورش المهن الحرة التي يديرها نازحون سوريون في نطاقها البلدي، للتثبت من حيازتهم التراخيص القانونية وفي حال وجود مخالفات تم العمل على إقفالها فورا”.

وأوضحت البلدية أن “هذه الحملة ستستمر يوميا، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بمنع قيادة الآليات من أجانب”.

من جهته، كشف رئيس البلدية معن الخليل انه “حرصا على سلامة المواطنين ومنعاً لحصول الفيضانات على الطرقات العامة والتي هي خارج صلاحيات عمل البلدية قانونا، يقوم قسم الأشغال في بلدية الغبيري بتنظيف مجاري الأمطار والصرف الصحي على الطرقات العامة والانفاق وقد تبين وجود كميات كبيرة من الأتربه والاوساخ والتي بأغلبها نتيجة عدم مسؤولية المواطنين الذين يقومون برمي النفايات من نوافذ السيارات والشاحنات التي تقوم بنقل الأتربة والرمول ومواد البناء بطريقة مخالفة للقوانين”، وأشار الى أنه “تم تشكيل فرق طوارئ بدوام كامل للعمل 24 / 24 بدءا من يوم الاحد، تحسبا لبدء هطول الأمطار لضمان التدخل السريع عند اي طارئ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام