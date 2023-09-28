بيان للأمن القومي التركي حول الأوضاع في كركوك يهاجم “حزب العمال الكردستاني”

علّق مجلس الأمن القومي التركي على الأحداث الأخيرة في كركوك العراقية وأكد أن الحفاظ على السلام هناك، والقضاء التام على “التنظيمات الإرهابية” في العراق من مبادئ سياسة أنقرة بالمنطقة.

وحول دعم بعض الدول لتنظيم “بي كي كي/ واي بي جي”، قال المجلس في بيانه اليوم الخميس: “نذكّر الذين يواصلون دعم هذه الشبكة الإجرامية بالتزاماتهم الناشئة عن القانون الدولي وحقوق الإنسان ومسؤولياتهم كحلفاء”.

وكانت أنقرة قد ذكرت، أوائل سبتمبر الجاري، أنها ستواصل الوقوف ضد جعل حقوق التركمان “موضع مساومات سياسية” وستستمر في دعمهم في كافة المجالات، مطالبة العراق بوضع حد لوجود حزب العمال الكردستاني في كركوك.

وذكر مراسل RT في ذلك الوقت أن مدينة كركوك شمال العراق شهدت صدامات خلال تظاهرات في المدينة، قتل فيها شخصان وأصيب نحو 14 شخصا، ما دفع الحكومة العراقية لفرض حظر التجول.

وأفاد بأن الاعتداءات تمّت على فريق كردي تطوعي يقوم بنقل الباصات التابعة لحكومة إقليم كردستان إلى جنوبي البلاد. وتمثلت هذه الاعتداءات بالضرب بالحجارة والعصي.

المصدر: روسيا اليوم