بوتين يشيد بالنمو غير المسبوق الذي تسجله مختلف قطاعات الاقتصاد الروسي

أشاد الرئيس فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع رؤساء الجمهوريات وحكام الأقاليم والمقاطعات الروسية المنتخبين مؤخرًا بأداء الاقتصاد الروسي غير المسبوق، ووتيرة النمو التي يسجلها.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن الصناعة تعمل بطريقة لم تعمل بمثلها منذ فترة طويلة، ويتم في البناء والزراعة تحقيق أرقام قياسية لم تحققها البلاد حتى إبان الاتحاد السوفيتي.

وأضاف بوتين “قد يبدو الأمر غريبًا بعض الشيء للذين ينظرون إلى الأمور من الخارج، وتوقعوا أن كل شيء سوف ينهار هنا، لكن حدث عكس ذلك تمامًا”.

وتابع “تطور الاقتصاد الروسي يتسارع والصناعة تعمل بطريقة لم نشهدها منذ فترة طويلة، والزراعة تسجل أرقامًا قياسية جديدة، والبناء يتطور بوتيرة لم يسبق لها مثيل حتى إبان العهد السوفيتي. يتوفر لدينا كل شيء لكي نواصل السير قدما على المسار الذي رسمناه بشكل فعال لتعزيز البلاد”.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية