الاستشفاء في لبنان حكر على الاغنياء.. بظل غياب الرقابة والمحاسبة

في حلقة من الخط الساعة من اعداد الزميلة ديما جمعة بعنوان “الاستشفاء في لبنان حكر على الاغنياء: في ظل غياب الارقابة والمحاسبة.”تحدث نقيب الاطباء الدكتور يوسف بخاش عن واقع القطاع الطبي في لبنان واشار بخاش انه عند بدايات الازمة الاقتصادية عام 2019 شهد القطاع الطبي هجرة للعديد من اطباء الاختصاص اما اليوم فهو يشهد هجرة عكسية اي عودتهم الى لبنان، وذلك للعديد من الاسباب منها تأقلم القطاع الخاص وشركات التأمين الضامنة مع ارتفاع سعر صرف الدولار بينما بقى القطاع الرسمي الضامن يعاني التخبط بسبب الروتين الاداري في الدولة اللبنانية رغم العديد من محاولات التأقلم



“الاسباب التي دفعت وزارة الصحة غلى تقليص خدماتها.”بدورها اكدت مقررة لجنة تدقيق الفواتير وتنظيم العقود في وزارة الصحة رانيا ضاهر ان واقع القطاع الصحي في لبنان صعب جدا، وابرز الاسباب هي الازمة الاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار، ففي حين ان موازنة وزارة الصحة السنوية قبل العام 2019 وصلت الى حوالي 475 مليار اي ما يعادل 300 مليون دولار اما بعد الازمة الاقتصادية اصبحت الموازنة 2100 مليار اي ما يعادل 43 مليون دولار وهو تراجع كبير مما دفع وزارة الصحة الى تقليص الخدمات الطبية بطريقة تراعي وضع الاطباء والمرضى بالامكانية والموازنة الحالية المتاحة لها .“واقع المستشفايات اليوم”اوضح نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة المهندس هارون سليمان ان الواقع المالي للمستشفيات سيئ للغاية والسبب الاساسي يعود إلى تلكؤ الجهات الضامنة عن تسديد المستحقات. وركز هارون على اهمية ودور الجهات الضامة الرسمية التيلا تتخطى تغطيتها في احسن الاحوال 25% من الفواتير مما يتسبب في تأخر المريض بمتابعة علاجه ، وشدد ان المستشفيات ملزمة في معالجة الحالات الطارئة الخطرة اما الباردة منها فمن حق المستشفيات ان تطلب من المريض بدل الاتعاب كاملة قبل الاستشفاء.“جولة الزميلة ديما جمعة في المستشفيات”نظرا للكلفة الباهظة للإستشفاء في لبنان يحجم الكثير من المرضى عن ارتيادها إلا عند الوصول الى الرمق الاخير او بعد تأمين مبالغة الطائلة ، وقد اشار مدير عام مستشفى الرسول الاعظم (ص) السيد حسين شقير الى اهمية المكتب الإجتماعي للمرضى في مستشفاه حيث يسعى المعنيون لمساعدة المرضى المتعثرين ماديا واوضح انه يتم رصد موازنة سنوية للحالات الاجتماعية المحتاجة تفوق غالبا المليار دولار ، كما اشاد شقير بالعديد من الاطباء في مستشفى الرسول الذين يخفضون من بدل اتعابهم عند معاينة المرضى المتعثرين

“دور الجمعيات في تسديد فواتير استشفاء المرضى”

وخلال الجولة التي قامت بها الزميلة ديما جمعة التقت بالمتطوعة في ملف الاستشفاء في جمعية تعاونوا أماني هيثم عن تخلي العديد من الجهات الضامنة عن المرضى واهمية دور الجمعيات في تسديد فواتير الاستشفاء

“مداخلة من مديرة ضمان المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سحر مجرى”

في مداخلة هاتفية اكدت مديرة ضمان المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سحر مجرى حرص الضمان على زيادة التعرفة وتحدثت عن مصدر ايرادات الضمان واعتماده على اشتراك المضمونين وتحدثت عن اصدار التعرفة الجديدة وتمنت على الاطباء والمستشفيات الالتزام بها



المصدر: قناة المنار