الأركان الايرانية: قمر ” نور3″ مقدمة لإطلاق أقمار صناعية مختلفة

أكد نائب رئاسة هيئة ألاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، عزيز نصير زادة أن اطلاق قمر “نور 3” هي “بداية لإرسال اقمار صناعية اخرى بمختلف المستويات والابعاد والمهام الى الفضاء”.

وقدم العميد الطيار في تصريح اليوم الخميس، التهاني لنجاح اطلاق القمر نور3 الى الشعب الايراني والحرس الثوري، مضيفاً “نفخر بأن علماءنا الشباب قاموا بتصميم وتصنيع واطلاق هذا القمر”.

يُذكر أن القوة الجو فضائية الايرانية نجحت بوضع قمر “نور 3” بمدار على بعد 450 كلم من الارض صباح أمس الاربعاء عبر صاروخ حامل الاقمار الصناعية “قاصد”.

المصدر: فارس