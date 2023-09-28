الوزير حمية نشر صورا لورش متعهدي وزارة الأشغال: المجاري بعد أسبوع من التنظيف تعود كالسابق – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2023 - 08:48

الوزير حمية نشر صورا لورش متعهدي وزارة الأشغال: المجاري بعد أسبوع من التنظيف تعود كالسابق

منذ 2 ساعة 28 September، 2023
لبنان

نشر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية على صورا عن تنظيف مجاري مياه الأمطار في عدد من المناطق، وكتب على منصة “إكس”: “ورش متعهدي وزارة الاشغال منذ الصباح الباكر على الاوتوستراد مرورا بجونية الى الشمال لتعزيل مجاري مياه الامطار. ورش متعهدي وزاره الاشغال العامة والنقل مستمرة في العمل وإعادة تعزيل وتنظيف مجاري مياه الامطار من خلده باتجاه الجنوب ومن الزهراني باتجاه النبطية. المشكلة الأساس أن المجاري بعد التنظيف بأسبوع تعود كما السابق ممتلئة بالنفايات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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