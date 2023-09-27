خريس: رفض الحوار هو أمر محرم بحق شعبنا بظل المعاناة التي نعيشها – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2023 - 17:08

خريس: رفض الحوار هو أمر محرم بحق شعبنا بظل المعاناة التي نعيشها

منذ 2 ساعة 27 September، 2023
علي خريس
لبنان

دعا عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس إلى “الحوار والتلاقي وقبول دعوة الرئيس نبيه بري من أجل الخروج من الأزمات”.

وقال خريس الاربعاء “نحن ندعم أي مبادرة تأتي من الخارج ومن شأنها أن تساعد في حل الأزمة ولكن أن نرفض الحوار لمجرد الحوار فهو أمر محرم بحق شعبنا في ظل المعاناة التي نعيشها على كافة المستويات”.

واضاف خريس “لبنان يمر بمرحلة صعبة وأزمة حقيقية في ظل رفض المبادرة التي أطلقها الرئيس نبيه بري حيث لا يريد البعض تعافي الوطن من أزماته”، سائلا “الى أين سيأخذون هذا الوطن وهل برفضهم الحوار سيحلون أزمة الوطن؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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