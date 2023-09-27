‫وزير الاتصالات الإيراني يعلن عن نجاح اطلاق القمر الاصطناعي  ‫نور 3 ووضعه في المدار  – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2023 - 12:20

‫وزير الاتصالات الإيراني يعلن عن نجاح اطلاق القمر الاصطناعي  ‫نور 3 ووضعه في المدار 

منذ 1 ساعة 27 September، 2023
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