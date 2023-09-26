طائرات العدو الاسرائيلي استهدفت نقاط رصد للمقاومة في قطاع غزة

قصفت طائرات العدو الإسرائيلي الثلاثاء نقطتين للمقاومة شرق محافظة رفح ومدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية “أصيب عدد من المواطنين بالرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع وآخرون بالاختناق الثلاثاء إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات سلمية شرق قطاع غزة”.

ولفتت المصادر الى ان “قوات الاحتلال المتمركزة داخل مواقعها العسكرية أطلقت النار وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب العشرات من الفتية والشبان، الذين تظاهروا على مقربة من السياج الفاصل شرق مدينة غزة، وشرق محافظة رفح جنوب القطاع، ما أدى لوقوع أصابات بعيارات نارية وبالاختناق”.

هذا، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة 11 مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة.

وتتواصل لليوم الحادي عشر على التوالي المسيرات السلمية في أماكن متفرقة شرق القطاع، احتجاجا على الحصار المفروض على قطاع غزة وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في محافظات الوطن كافة وبحق مقدساتنا وأسرانا.

المصدر: فلسطين اليوم