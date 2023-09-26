الرئيس بري: لتكن مناسبة المولد النبوي محطة لتكريس التسامح والمحبة

هنأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بحلول عيد المولد النبوي الشريف.

وقال الرئيس بري الثلاثاء إن “مناسبة مولد الرسول الأكرم محمد صل الله عليه وآله وصحبه وسلم بما تمثل من قيم ومفاهيم وأبعاد هي دعوة دائمة للجميع من أجل الخروج من ظلمات الجهل والتفرقة الى أنوار التوحيد والوحدة ونبذ كل عصبية وجاهلية مقيتة”، وتابع “لتكن مناسبة المولد النبوي الشريف محطة لتكريس التسامح والمحبة ولتوطيد الاخوة كحقيقة إيمانية وانسانية وأخلاقية راسخة”.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس بري نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري منذر بودن يرافقه السفير الجزائري في لبنان رشيد بلباقي، في حضور عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قبلان قبلان حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين لاسيما في المجالات التشريعية.

كما عرض الرئيس بري الاوضاع الامنية خلال استقباله مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن طوني قهوجي .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام