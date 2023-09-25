جميل السيد: ‏السؤال الممنوع أين رياض سلامة؟

كتب النائب جميل السيد في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “اين هُوَ؟! لو كان قاتلاً عاديّا أو لِصّاً صغيراً او فاسداً مرتشِياً ضعيفاً، او مغتصباً فرديّاً، ‏لكانت الزعامات والقوى السياسية ورجال الدين والدنيا وقضاة الدولة وضباطها ووسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة، لكان هؤلاء جميعاً يلاحقونه يبحثون عنه ليل نهار، لكانوا اقاموا الدنيا ولم يُقعدوها بالتصريحات والأخبار ولكانوا شرشحوا بعضهم بالإتهامات بحمايته وإخفائه”.

‏اضاف: “ولكن، هل سمع احد من اللبنانيين مرجعاً واحداً او وسيلة إعلام واحدة او غيرهم يسألون هذا السؤال الممنوع والمُحرَّم طرْحُهُ: ‏أين رياض سلامة؟!”