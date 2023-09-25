مؤسس جمعية “اليازا” لموقع المنار: الحوادث الأخيرة أسبابها سلوكية في ظل غياب شبه كامل لتطبيق القانون

حتى صباح اليوم الإثنين وقع في لبنان 36 ضحية و164 جريحا نتيجة 141 حادث سير.. سرعات جنونية، انتشار لعدد كبير من الدرجات النارية، قيادة عكس السير، غياب إشارات سير في معظم الطرقات، حفر مفاجئة.. مطبات غير مدروسة، اغطية مصارف صحية غير موجودة، طرقات واوتسترادات مطفأة تتكل على حدس وتركيز وحنكة السائق، وبالطبع غياب المحاسبة وعدم تطبيق قانون السير كم يجب.. كل هذا يؤدي الى المشهد المأساوي الذي نعيشه اليوم.

مؤسس جمعية “اليازا” المحامي د. زياد عقل، قال إن “حوادث السير في لبنان تزيد بشكل كبير ومتواصل في ظل غياب تطبيق القانون”.

وفي تصريح لموقع المنار أكد عقل أن “المواطن اللبناني او النازح او الضيف عليهم جميعا ان يلتزموا بالقانون”.

ولفت الى ان ” ظاهرة الدراجات النارية التي تنتشر في البلد وعدم وجود قانون واضح لمحاسبتها يجعلها ترتكب مخالفات خطيرة، خاصة كما رأينا تسببها بحوادث مميتة على الطرقات”.

واضاف عقل إن “وزارة الداخلية وقوى الأمن عليهم دور كبير في ردع المخالفين”.

واكد ان”الطرقات بحاجة الى صيانه وايضا موضوع الإضاءة “.

واشار الى ان “المشكلة هي سلوكية، خاصة سائقي الدراجات، وغياب شبه كامل لتطبيق القانون على جميع طرقات لبنان”.

المصدر: قناة المنار