رابطة أساتذة التّعليم الثانوي: نرفض أي شكل من أشكال التّطبيع الثّقافي- التّربوي مع العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2023 - 18:44

رابطة أساتذة التّعليم الثانوي: نرفض أي شكل من أشكال التّطبيع الثّقافي- التّربوي مع العدو

منذ 2 ساعة 24 September، 2023
اخبار - مقدمة النشرة
لبنان

اعلنت رابطة أساتذة التّعليم الثانوي رفضها المطلق لأيّ شكل من أشكال التّطبيع الثّقافي- التّربوي الذي ينسلّ عبر جمعيّات مشبوهة لها علاقة مباشرة مع الكيان الصّهيوني ومنها الجمعية الأميركيّة HardWired Global ورئيستها تينا راميرز التي أعلنت بشكل واضح وفاضح وسافر تأييدها للعدو الصهيوني.
وفي بيان صادر عنها دعت الرابطة، وزارة التربية والتعليم العالي ومديرية الارشاد والتّوجيه التأكّد من كلّ ما يدور من ثقافات مشبوهة، وخصوصًا التي تأتي من جهات لها ولاؤها المطلق للعدو الصّهيوني، مشددة على عدم المشاركة في الدورات التي تدعى إليها من هكذا جهات، ومن دون معرفة مضامينها وأهدافه

المصدر: قناة المنار

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