النائب الحاج حسن: الخلافات السياسية والضغوطات الخارجية تؤخر إنجاز الاستحقاق الرئاسي

اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن أن “الخلافات السياسية المستحكمة، مضافا إليها ما رشح عن ضغوطات خارجية أو تعطيل خارجي، يؤخر الانتخاب الرئاسي في لبنان”.

وأشار الحاج حسن السبت إلى أن “المجلس النيابي كما أصبح معلوما منقسم إلى كتل وتحالفات ليس لدى أي تحالف منها القدرة على تأمين النصاب المطلوب لعقد الجلسات، أي 86 نائبا، كما هناك صعوبة حتى بتأمين 65 صوتا في دورة الانتخاب الثانية من قبل أي من الفريقين، ما يعني أنه لا بد من الحوار والتفاهم للتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية الذي نعتبره أولوية لكي يستقيم عمل المؤسسات”.

وقال الحاج حسن “مشاريع جزء من الفريق الآخر هو الخطاب التقسيمي تحت عنوان الفيدرالية والشعارات التي تشكل النقيض للعيش المشترك بين اللبنانيين ومنها لبناننا ولبنانكم”، وتابع “الأخطر في المشروع السياسي للفريق الآخر هو الإعلان السلبي الواضح من عناصر قوة لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام