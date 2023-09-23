هل تنشط مجدداً الهجرة من لبنان عبر البحر الى اوروبا؟

بالتزامن مع موجة النزوح الجديدة الى لبنان التي بدأت قبل اسابيع بطريقة التهريب عبر الحدود من المعابر غير الشرعية والتي قام الجيش اللبناني بكشف واحباط العديد منها، يبدو ان عملية الهجرة من لبنان عبر البحر الى اوروبا ربما عادت لتنشط، حيث تعطل اليوم مركب كان يحمل مهاجرين انقذهم الجيش اللبناني، بالتزامن مع اعلان قوى الامن عن توقيف شبكة لتهريب الاشخاص من لبنان الى اوروبا.

تعطل مركب مهاجرين

وافاد مراسلنا ان بحرية الجيش اللبناني عملت فجر اليوم السبت على إنقاذ ما يقارب 30 مهاجر كانوا على متن مركب يغادر بطريقة غير شرعيّة تعطل قبالة شاطئ شكا شمال لبنان.

ولفت مراسل موقع المنار الى “جمهوزية القوات البحرية في الجيش اللبناني على طول الشواطئ البحرية لمواجهة اي طارئ على صعيد عمليات التهريب غير الشرعي”.

بيان الجيش

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها السبت إنه “بتاريخ 23 / 9 / 2023، تمكنت دورية من القوات البحرية في الجيش اللبناني بمؤازرة الدفاع المدني اللبناني، من إنقاذ 27 مهاجرا غير شرعيا كانوا على متن أحد الزوارق المطاطية أثناء تعرضه للغرق مقابل شاطىء شكا”.

وتابع البيان “تحذر قيادة الجيش من مغبة الهجرة غير الشرعية كونها تعرض حياة المهاجرين للخطر الداهم، بالإضافة إلى الملاحقة القانونية أمام المراجع المختصة وتؤكد أن وحداتها العسكرية مستمرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحتها”.

قوى الامن: احباط التحضير لعملية تهريب أشخاص سوريين الى أوروبا

في هذا الوقت صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول التحضير لعملية تهريب أشخاص سوريين الى أوروبا، انطلاقا من شاطئ العريضة.

بنتيجة المتابعة الاستعلامية التي قامت بها الشعبة، تم التأكد من صحة المعلومات، وتمكنت قطعاتها المختصة من تحديد هويات أفراد شبكة التهريب، ومن بينهم الشخص المكلف بنقل المهاجرين السوريين الى الشاطئ، وهو المدعو:

– و. ع. (من مواليد عام 1996، لبناني).

أعطيت الأوامر لتكثيف عمليات المراقبة بهدف توقيفه وإحباط عملية التهريب.

بتاريخ 17-9-2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من رصد الأخير وهو يقود آلية “بيك أب” نوع تويوتا وعلى متنها عدد كبير من الأشخاص السوريين.

تمت مراقبته إلى أن وصل الى محلة العبدة، حيث تم تنفيذ كمين محكمٍ نتج عنه توقيفه

و /42/ شخصا من الجنسية السورية، من بينهم /6/ أطفال.

بتفتيش الـ “بيك أب” تم ضبط /83/ سترة نجاة، /13/ غالون مازوت سعة /20/ ليترا، /200/ علبة صغيرة من المواد الغذائية و/8/ غالونات مياه سعة /20/ ليترا.

وبالتزامن تم ضبط المركب المعد لتهريب الأشخاص عند شاطئ المنية.

بالتحقيق مع (و. ع.) اعترف بما نسب إليه لجهة تورطه بعملية التهريب عبر قبرص باستخدام مركب سيلاقيهم في محلة شاطئ العريضة، وذلك بالاشتراك مع آخرين (العمل جار لتوقيفهم).

بالتحقيق مع السوريين، اعترفوا أنهم كانوا بصدد الهجرة إلى أوروبا عبر قبرص مقابل مبلغ يتراوح ما بين /5000/ و/7000/ دولار أميركي عن كل شخص.

تم حجز المركب البحري و”البيك أب” عدليا، وأودع (و. ع.) مع المضبوطات المرجع المختص، وتم تسليم الأشخاص السوريين الى القطعة الاقليمية المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، عملا بإشارة القضاء”.

النزوح المستجد

منذ اسابيع بدأت موجة نزوح كبيرة عبر المعابر غير الشرعية والتي يعزوها بعض الخبراء الى اسباب اقتصادية، مما يزيد من كتلة النازحين في لبنان ويحمّله اعباء جديدة، ويبدو ان البعض من هؤلاء يسعى مجددا الى الاعتماد على نزوحه الى لبنان طريقا للهجرة عبر البحر الى اوروبا..

وامس اكد قائد الجيش العماد جوزاف عون أن “نزوح السوريين يمثل خطرًا وجوديًّا يهدد لبنان واللبنانيين ولا بد من معالجته على مستوى الأفراد والمؤسسات جميعها”، وقال: “الجيش بعيد كل البعد عن العنصرية، وهو يولي حقوق الإنسان أولوية قصوى ويضعها في صلب مهمته”.

المصدر: موقع المنار