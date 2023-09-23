مسؤول أوكراني: لا خطة لدينا بحال خفض المساعدات الأمريكية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2023 - 09:42

مسؤول أوكراني: لا خطة لدينا بحال خفض المساعدات الأمريكية

منذ 38 mins 23 September، 2023
اوكرانيا
أخبار دولية - اوكرانيا

قال أليكسي دانيلوف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني إن سلطات بلاده لم تناقش أي خطط طوارئ في حال خفض المساعدات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا.

وخلال رده على سؤال حول ماذا ستفعل أوكرانيا إذا قطعت الولايات المتحدة المساعدات، أضاف دانيلوف في مقابلة صحيفة “لا يمكننا أن نقول إن لدينا أي مناقشات منفصلة حول نوع ما من الخطة البديلة”، وتابع “ليست لدينا الرغبة في الانخراط في أي مناقشات مجردة”.

وأعرب دانيلوف عن قلقه من أن الغرب لم يتوصل إلى توافق في الآراء بشأن مستقبل أوكرانيا، وقال “إنهم يتحدثون عن المساعدة، وليس عن النصر”.

المصدر: روسيا اليوم

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