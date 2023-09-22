لبنان| اقساط الجامعات الخاصة تتضاعف بالدولار دون حسيب أو رقيب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2023 - 19:26
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الشيخ نعيم قاسم: مجزرة صبرا وشاتيلا وصمة عار على إسرائيل وعملائها في لبنان وللدول الكبرى التي ساهمت في تغطية المجزرة
الشيخ قاسم: التطبيع خيانة من أي جهة كانت عربية أو دولية او إسلامية لأن التطبيع يمنح إسرائيل شهادة حسن سلوك على إجرامها
السيد رئيسي: القوات المسلحة لم تصل إلى حد الإكتفاء الذاتي وحسب وإنما قامت بصناعة الأسلحة وتصديرها للخارج
السيد رئيسي: قواتنا المسلحة تعمل لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة بينما القوات الأجنبية تزعزع أمنها واستقرارها
السيد رئيسي: التطبيع مع الكيان الصهيوني لن يوفّر السلام ولا يحلّ المشكلة الفلسطينية وهو بمثابة خنجر في ظهر الفلسطينيين
وسائل إعلام يمنية: 77 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة بينها ضربات للطائرات التجسسية و4 خروق بالمدفعية
الكرملين: بولندا دولة عدوانية للغاية ونحن في حالة تأهب للتهديدات التي قد تشكلها
الدفاع الروسية: تضرر مقر أسطول البحر الأسود التاريخي جراء الهجوم الصاروخي الاوكراني
الدفاع الروسية: الطائرات والمدفعية الروسية تقصف 3 محطات رادار أوكرانية في مقاطعة خيرسون
لبنان| اقساط الجامعات الخاصة تتضاعف بالدولار دون حسيب أو رقيب
منذ 2 ساعة
22 September، 2023
لبنان
اقساط الجامعات الخاصة في لبنان تضاعفت ب “الفريش دولار” من دون حسيب أو رقيب..
اقساط الجامعات
الجامعات الخاصة
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