لبنان| اقساط الجامعات الخاصة تتضاعف بالدولار دون حسيب أو رقيب – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2023 - 19:26

لبنان| اقساط الجامعات الخاصة تتضاعف بالدولار دون حسيب أو رقيب

منذ 2 ساعة 22 September، 2023
لبنان

اقساط الجامعات الخاصة في لبنان تضاعفت ب “الفريش دولار” من دون حسيب أو رقيب..

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