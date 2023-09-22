الرئيس بري: يبدو “الكنيسة القريبة” ما بتشفي.. ولا تقدم بخصوص المبادرة الحوارية

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في حديث لصحيفة “نداء الوطن” اللبنانية الجمعة “كنا ننتظر بيان اللجنة الخماسية من حيث اجتمعت، فإذا بالدول تختلف في ما بينها، وعلى شويّ لازم نصالحهم».

وبشأن مبادرته الحوارية، قال الرئبس بري “لا تقدم بعد، مبادرتي رضي بها الجميع، لكن من كنت أريد أن يوافق عليها رفضها، أي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر”، وتابع “شفنا الحمولة اللي حطها باسيل في خطابه الأخير، واللي ما بدو يزوج بنته بيغلي مهرها”.

وعما يتردد عن وجود مبادرة قطرية، قال الرئيس بري “صحيح هناك مبادرة قطرية والموفد القطري وصل الى لبنان، ولكن لم يحصل أي تواصل معي بعد”.

وعن مصير الرئاسة والحوار في ظل هذه الأجواء، قال الرئيس بري “يبدو الكنيسة القريبة ما بتشفي”.

المصدر: صحيفة نداء الوطن