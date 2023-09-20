حمية استقبل السفير الجزائري وبحثا بسبل تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال في لبنان علي حمية الاربعاء سفير الجزائر في لبنان رشيد بلباقي، وتناول معه أخر المستجدات على الصعيدين المحلي والإقليمي، إضافة إلى بحث في آفاق وسبل تعزيز نمو العلاقات اللبنانية-الجزائرية على الصعد كافة، ولاسيما إعادة تفعيل الخطوط الجزائرية الجوية إلى لبنان.

ورحّب حمية بالسفير بلباقي، مهنئا إياه على توليه منصبه الجديد في لبنان، متمنيا له التوفيق في مهامه، لافتا إلى أن “علاقات لبنان مع الجزائر تاريخية تنبع من عمق الأخوة العربية”.

وقال حمية “الجزائر لطالما وقفت إلى جانب لبنان في كافة المراحل التي مر بها”، وذكرا بمساهمتها “البناءة في اتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب الأهلية الأليمة التي عصفت به”.

بدوره بلباقي شكر حمية على “النظرة التي يحملها تجاه تعزيز نمو العلاقات بين الجزائر ولبنان”، مشيرا إلى أن ” بلاده تتطلع إلى أفضل العلاقات مع لبنان”، مؤكدا ان “لبنان يسكن في قلب الجزائر، رئيساً وحكومةً وشعبا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام