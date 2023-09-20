رئيس كولومبيا: الغرب حاول جرنا إلى الصراع الأوكراني.. نسوا حماية فلسطين كما يحمون زيلينسكي

أكد الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، أن الدول الغربية تحاول جر أمريكا اللاتينية إلى الصراع الأوكراني التي هي أشعلته.

وقال بيترو، في كلمته أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة: “إن الدول التي تحاول جر أمريكا اللاتينية إلى الصراع في أوكرانيا، عن طريق إرسال وإمداد الأسلحة لكييف، هي التي ساعدت على خلق هذا الصراع”.

وأوضح بيترو: “حقيقة تمت دعوة أمريكا اللاتينية لإرسال الأسلحة، بما في ذلك إرسال الناس إلى ساحة المعركة.. لقد نسوا أن بلداننا تعرضت للغزو عدة مرات من قبل أولئك الذين يتحدثون اليوم عن مساعدات وإمداد بالأسلحة، ونسوا أنهم غزوا العراق وسوريا وليبيا بسبب النفط، لقد نسوا أنه يجب حماية فلسطين أيضاً لنفس الأسباب التي يقدمونها لحماية زيلينسكي”.

وأضاف “لقد نسوا أن من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا بد من وقف جميع الصراعات، لكنهم ساعدوا في بدء واحد منها لأن ذلك كان في مصلحة القوى العالمية المنخرطة في لعبة العروش، ولأنه لم يكن من مصلحتهم وضع حد لذلك”.

وأشار بيترو أيضا إلى أن الدول المتقدمة فشلت في الوفاء بتعهداتها المتعلقة بتمويل المناخ، موضحا: “ليس لديهم 100 مليار دولار لمنحها للدول الأخرى وحمايتها من الفيضانات والأعاصير، لكن لديهم المال لإمدادات السلاح وتأجيج الأزمة الأوكرانية”.

وقالت رئيسة القيادة الجنوبية الأمريكية، لورا ريتشاردسون، في يناير الماضي، إن كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا، و6 دول أخرى في أمريكا اللاتينية، تمتلك أسلحة روسية، وإن الولايات المتحدة تعمل على “استبدال هذه الأسلحة الروسية بأسلحة أمريكية إذا أرادت هذه الدول ذلك، ونقلِها إلى أوكرانيا”.

ورفض بيترو مقترح الولايات المتحدة بشأن تسليم المعدات العسكرية الروسية الصنع المتوفرة لدى بلاده لأوكرانيا.

المصدر: وكالات