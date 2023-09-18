العدو الاسرائيلي هدم منزلين في قرية فروش بالضفة المحتلة

هدمت قوات العدو الإسرائيلي اليوم الاثنين منزلين في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال ترافقها جرافات عسكرية اقتحمت القرية، وهدمت منزلين أحدهما قيد الإنشاء تعود ملكيته للمواطنة سمر حج محمد، والآخر مأهول للمواطن ياسر أبو الكباش”.

وأضافت المصادر أن “قوات الاحتلال كانت قد أخطرت شهر تموز الماضي بهدم 13 منزلا ومنشأة في القرية، فضلا عن الإخطارات السابقة التي طالت غالبية المنازل عقب الاستيلاء على 11 ألف دونم من أراضيها”.

المصدر: فلسطين اليوم