السيد فضل الله: لتغليب الحوار ومصلحة الوطن والخروج من منطق المصالح الفئوية

دعا السيد علي فضل الله “الجميع الى تغليب منطق الحوار ومصلحة هذا الوطن وإنسانه والخروج من منطق التقسيم والمصالح الفئوية والمشاريع غير الواقعية وتلبية كل دعوات الحوار وعدم تعطيله أو افشاله بانتظار متغيرات هنا أو هناك”، مؤكدا “ضرورة ان يكون الحوار صادقا وشفافا لا لمجرد تسجيل النقاط او مضيعة للوقت”.

واعتبر السيد فضل الله الاثنين ان “من يحكم لبنان ليست الطوائف بل الشخصانية داخل الطوائف”، وحث “الأحزاب إلى الخروج من اطرها الضيقة والخاصة إلى الإطار الواسع والمنفتح الذي يأخذ في الاعتبار مصلحة الوطن وإنسانه”، مشيرا إلى “أن مشكلتنا اننا فرغنا الأديان من قيمها ومفاهيمها لمصلحة الطقوس والشكليات حتى فقدت الجوهر الذي من اجله وجدت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام