منتجات تساعد في التغلب على الأمراض الناتجة عن البرد

وفقا للدكتور ميخائيل غينزبورغ خبير التغذية الروسي يساعد العسل ومغلي الفواكه والثمار المختلفة وكذلك البيض على تسريع الشفاء من أمراض البرد.

ويقول: “يحتاج الشخص المريض إلى الطاقة والبروتينات ومواد مضادة للالتهابات مثل “الفلافونويدات”. كما أن العسل يساهم بالإسراع في عملية الشفاء. لذلك يمكن إضافة كمية صغيرة منه إلى الشاي. ومغلي الفواكه والثمار مفيد أيضا، وكذلك البيض الذي هو مصدر للبروتين والطاقة.

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن الدكتورة أوكسانا شابالينا أخصائية أمراض المناعة والحساسية، حذرت من تناول الأدوية الداعمة للمناعة، دون وصفة طبية لأنها قد تؤدي إلى تطور أمراض المناعة الذاتية والتهاب المفاصل والتصلب المتعدد والتهاب القولون التقرحي وأمراض أخرى.

المصدر: روسيا اليوم