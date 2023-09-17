البرازيل: مصرع 14 شخصا بتحطم طائرة في منطقة الأمازون

لقي 14 شخصا مصرعهم بتحطم طائرة في منطقة الأمازون البرازيلية قرب بلدة بارسيلوس الشمالية السياحية، وفق حاكم ولاية أمازوناس.

وأعلن الحاكم ويلسون ليما ان “12 راكبا وطاقم الطائرة المكون من شخصين قتلوا في الحادث”.

وأكدت مصادر محلية عدم وجود ناجين، وذكرت أن “18 راكبا كانوا على متن الطائرة المنكوبة من طراز إي أم بي -110، المزودة بمحركين والتي تصنعها شركة إمبرير البرازيلية”.

ولفتت المصادر الى ان “الطائرة كانت متجهة من عاصمة الولاية ماناوس إلى بارسيلوس في رحلة تستغرق قرابة 90 دقيقة”، وتابعت ان “جميع الركاب برازيليون وكانوا يقصدون منطقة بارسيلوس السياحية التي تحيط بها حدائق وطنية ومحميات طبيعية لممارسة هواية الصيد”.

المصدر: روسيا اليوم