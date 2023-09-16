عناوين وأسرار الصحف اللبنانية اليوم السبت 16-9-2023

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم السبت 16-9-2023.

عناوين الصحف:

صحيفة الأخبار

ـ «عدالة» الإمارات: أنتَ جنوبي… إذاً أنتَ متهم

ـ الأسد إلى الصين قريباً

ـ «بهارات» مودي: الهند (لا) تمثّل الجنوب العالمي

ـ السلطة تهرب من تصحيح الأجور بـ«الدولرة»

صحيفة البناء

ـ لودريان غادر لبنان وسيلتقي الخماسية في نيويورك ثم يعود الى بيروت مطلع الشهر المقبل

ـ الثنائي متمسك بترشيح فرنجية… والقوات والكتائب خارج الحوار… وبري ينسق مع فرنسا والسعودية

ـ عين الحلوة يدخل يومه الثاني مع التهدئة… والملف المالي بين صندوق النقد والمالية والمصرف

صحيفة الجمهورية

ـ الخيار الثالث: بند خلافي إضافي

ـ بري: المبادرة قائمة وطاولة الحوار جاهزة

ـ الحوار… نعم الحوارولكن..!

ـ المهمّة لم تنتهِ بعد… من مدّد للودريان؟

ـ الكرملين يؤكّد عدم توقيع «أي اتفاق» خلال زيارة كيم

صحيفة اللواء

ـ لودريان عائد وبرِّي سيوجه الدعوات.. وتبريد في عين الحلوة

ـ صندوق النقد ينتقد تقاعس السلطة ويشيد بمنصوري.. وقضيّة عثمان في الواجهة

ـ قمة لمجموعة 77+الصين في كوبا سعياً لـ«نظام اقتصادي عالمي جديد»

صحيفة الديار

ـ لودريان يُحقق تقدماً والنتيجة تلبية دعوة بري للحوار بأكثرية كبيرة

ـ «الخماسية» تتحرك بقوة بعد دعوة السفير السعودي للنواب السنة وجنبلاط يعلن دعمه للحوار

ـ البخاري حريص على «الطائف» ولعبة الاسماء لم تظهر بعد

صحيفة النهار

ـ لودريان “راجع”… الاستعصاء ينتظر الخارج!

ـ صندوق النقد الدولي يصدر ادانة جديدة لعدم قيام لبنان بالإصلاحات العاجلة المطلوبة

ـ تراجع نسبي للاشتباكات في عين الحلوة واجتماع لفعاليات صيدا يشدد على مواجهة التصعيد

ـ رائحة الموت في درنة وتحذير أممي من دفن جماعي للجثث

ـ وفد الحوثيين يناقش في السعودية الحل السياسي والوقف الشامل للنار

صحيفة نداء الوطن

ـ انفجر الخلاف في “الداخلية” مولوي : لن نقبل بالفساد

ـ “الحزب” لباسيل لا حوار خارج فرنجية

ـ صندوق النقد: تأخر الإصلاحات يزيد معاناة الإقتصاد

أسرار الصحف:

صحيفة البناء

ـ كواليس

تجري مداولات بين مشايخ كبار في طائفة الموحدين الدروز بين لبنان وسورية لإنشاء هيئة روحية عليا تتولى تحديد موقف الطائفة من الأحداث الكبرى في المنطقة وتكون مواقفها أعلى مرتبة من مواقف شيوخ العقل والقادة السياسيين بعد صدور مواقف يخشى كبار المشايخ منها أن تورّط الطائفة بمعارك في غير المكان الصحيح بعد تجارب مريرة اعترف بنهايتها هؤلاء أنهم قاموا بمغامرات غير محسوبة عرّضوا الطائفة خلالها للخطر بحسابات مصلحيّة ضيقة.

ـ خفايا

أكد دبلوماسي عربي في بيروت أن المبعوث الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان أعرب في أكثر من مناسبة عن انزعاجه من الحملة الإعلامية التي يقوم بها مقربون من قطر تحت عنوان نهاية الدور الفرنسي وحلول قطر مكان فرنسا بتكليف من اللجنة الخماسية ومباركة سعودية، ولذلك طلب من السفير السعودي تنظيم اللقاء النيابي في دارته بحضور المفتي وتأكيد التنسيق الفرنسي السعودي من جهة ثم الإعلان عن أن لودريان عائد نهاية الشهر وأن مهمته لم تنته من جهة ثانية.

صحيفة الجمهورية

ـ لاحظت أوساط سياسية مدى إمساك إحدى الدول الخليجية بزمام الأمور على الصعيد الخليجي وبدا واضحاً زيارة سفير عُيِّن جديدا لسفيرها في نفس الدولة.

ـ يتحدث تقرير خطير عن وصول عناصر متطرفة إلى لبنان من بلدان عدة بعضها غير عربية عبر المعابر غير الشرعية.

صحيفة اللواء

ـ همس

سارعت سفيرة دولة كبرى للقيام بمراجعات سريعة رفضاً لإجراء الحكومة والقوى الأمنية لمنع دخول النازحين السوريين الجدد!

ـ غمز

يتجه مصرف لبنان لتوفير رواتب الموظفين العاملين ومعاشات التقاعد بالدولار، ريثما تنتهي ترتيبات العمل للمنصة الجديدة.

ـ لغز

فُهم من نائب بارز أن مهمة صندوق النقد وصلت الى حائط مسدود في ضوء الخلافات إزاء أموال المودعين.

صحيفة النهار

ـ صراع سياسيّ

يقول مراقبون أن قضية مناقصة البريد الملغاة للمرة الثالثة تحولت صراعاً سياسياً مالياً بين شركة أفريقية تخص نجل أحد النافذين والشركة الفرنسية الفائزة التي تطمح لخلافة مجموعة ميقاتي – سرادار في “ليبان بوست”.

ـ انتخاب رئيس بات قاب قوسين أو أدنى

يردد مرجع سياسي في مجالسه أن انتخاب رئيس للجمهورية بات قاب قوسين أو أدنى، والمرحلة لتطييب الخواطر وإعطاء التطمينات والضمانات.

صحيفة نداء الوطن

ـ علم أنّ مواقف النواب السنّة من الحوار في اللقاء الذي نظّمه السفير السعودي وليد البخاري، انقسمت إلى ثلاث مجموعات: مجموعة تؤيد الحوار وتراه ممراً إلزامياً، ومجموعة ترفضه بالمطلق بحجة التجارب السابقة غير المشجعة ومنعاً لتكريس أعراف جديدة، ومجموعة ثالثة بدت وسطية في مقاربتها.

ـ يقال إنّ سفيراً غربياً عيّن مؤخراً يحتاج إلى وقت طويل كي يحيط بالملف اللبناني من كل جوانبه وتعقيداته، وذلك على عكس سلفه الذي اتسم بالفِطنة.

المصدر: صحف