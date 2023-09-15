بالصور| حشود ضخمة في مشهد المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الرضا (ع)

أعلن محافظ خراسان رضوي، يعقوب علي نظري، إن عدد زوار ضريح الإمام الرضا عليه السلام الذين وصلوا الى مدينة مشهد المقدسة حتى ليلة الجمعة يقدر بنحو ثلاثة ملايين و500 ألف شخص.

ونقلت وكالة مهر للانباء، عن نظري قوله “لقد وصل هؤلاء الزوار إلى مشهد من جميع أنحاء البلاد عن طريق الجو أو السكك الحديدية أو الطرق أو بمركبات خاصة لإقامة مراسم عزاء الأيام الأخيرة من شهر صفر، وخاصة ذكرى استشهاد الإمام الرضا (ع)، وما زال عددهم في ازدياد”.

وتابع: “مع تكوين أربع عشرة لجنة في مقر خدمة الزيارة(العشرة الأخيرة من صفر) تمت معالجة كافة قضايا المتعلقة بالنقل والإقامة وتوريد البضائع ونقدم أفضل الخدمات لزوار الإمام الرضا (ع)”.

المصدر: وكالة مهر